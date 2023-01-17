УАЗ «Патриот» может получить китайский турбодизель

Ульяновский автозавод намерен в течение 2023 года провести разработку модернизированного семейства «Патриот». К маю 2024 года должны поступить в продажу «Патриот» и «Пикап» с 6-скоростной механической коробкой передач и турбодизелем от китайского автоконцерна JAC, пишет портал Drom.ru сл ссылкой на свои источники. Речь идет о моторе JAC HFC4D мощностью 130 или 139 л.с. (в зависимости от степени форсировки).

В настоящее время «Патриот» и «Пикап» оснащаются только бензиновыми двигателями ZMZ Pro (2,7 л, 149 л.с.), для семейства «Профи» доступен также битопливный вариант этого двигателя (бензин + пропан-бутан). Он агрегатируется с 5-ступенчатой МКП (Dymos или BAIC) и полным приводом типа part-time.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2024 году Ульяновский автозавод также планирует возобновить производство своих внедорожников с автоматической трансмиссией. Напомним, в начале декабря дилеры УАЗ перестали принимать заказы на модели «Патриот» и «Пикап» с АКП, поскольку, по неофициальным данным, поставки коробок передач Punch Powerglide 6L50 на УАЗ были запрещены из-за санкций.

Как сообщал ранее председатель совета директоров «Соллерс» Адиль Ширинов, Ульяновский автозавод рассматривает возможность перевода своих автомобилей на новую платформу, созданную через технологическое партнерство. По его словам, автомобили на новой платформе могут выпускаться под брендом УАЗ или «Соллерс», в структуру которого входит Ульяновский автозавод. Более того, в «Соллерс» не исключают расширение продуктовой линейки УАЗ, однако о появлении собственного нового автомобиля речь не идет из-за высоких затрат на разработку и организацию производства, которые в компании оценивают минимум в 500 млн долларов. Поэтому новая модель УАЗ может появиться также в результате технологического партнерства с производителем легких коммерческих автомобилей, с которым у «Соллерса» есть совместный проект. При этом отказываться от нынешних моделей УАЗ не намерен – ни от «Патриота», ни от «Буханки», которая будет выпускаться до тех пор, пока на нее есть спрос.

Полный список дилеров УАЗ (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: УАЗ