В ГК «Башавтоком» сменился руководитель

Генеральным директором ГК «Башавтоком» в конце прошлого года был назначен Сергей Буранов, сменивший на этом посту Евгения Астафурова, который покинул компанию и инициировал ряд собственных проектов. Первоочередными задачами Сергея Буранова во главе ГК «Башавтоком» станут адаптация стратегии компании к меняющемуся рынку, трансформация дилерского портфеля и поиск новых возможностей для развития, сообщили «АвтоБизнесРевю» в пресс-службе дилера.

Сергей Буранов начал трудовую деятельность в дилерском центре Nissan ГК «Башавтоком». Затем занимался продажей нефтепродуктов, пройдя путь от менеджера по продажам до коммерческого директора в компании «Уфаойл». В дальнейшем стал руководителем «Башнефти» в Саратовской области. В последние годы развивал новое направление для ГК «Башавтоком», связанное с покупкой нефтепродуктов на бирже (СПбМТСБ) и дальнейшей перепродажей их в регионах РФ.

ГК «Башавтоком» работает на автомобильном рынке с 1992 года. Представляет 10 марок в Уфе, Белебее, Стерлитамаке и Октябрьском.

Фото: ГК «Башавтоком»