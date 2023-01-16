В России появится семиместный кроссовер Geely Okavango

Официальный дилер Geely открыл предзаказы на семиместный кроссовер Okavango, который должен появиться в продаже уже в феврале. Предварительная стоимость модели составляет 3,6 млн рублей, пишет «Российская газета». При этом в российском офисе Geely не стали комментировать информацию об Okavango. На домашнем рынке эта модель продается под названием Haoyue (осенью автомобиль обновился и стал Haoyue L). Габариты кроссовера составляют 4835 x 1900 x 1780 мм, колесная база равна 2815 мм.

Российским покупателям новинка будет предложена в единственной комплектации Flagship, которпая вкочает в себя антипробуксовочную систему, 18-дюймовые легкосплавные диски, электропривод зеркал и багажной двери, климат-контроль, круиз-контроль, камеру 360 градусов, обогрев боковых зеркал, салон из кожзама и др.

Под капотом Geely Okavango установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 177 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода.