В России появится семиместный кроссовер Geely Okavango

Официальный дилер Geely открыл предзаказы на семиместный кроссовер Okavango, который должен появиться в продаже уже в феврале. Предварительная стоимость модели составляет 3,6 млн рублей, пишет «Российская газета». При этом в российском офисе Geely не стали комментировать информацию об Okavango. На домашнем рынке эта модель продается под названием Haoyue (осенью автомобиль обновился и стал Haoyue L). Габариты кроссовера составляют 4835 x 1900 x 1780 мм, колесная база равна 2815 мм.
Российским покупателям новинка будет предложена в единственной комплектации Flagship, которпая вкочает в себя антипробуксовочную систему, 18-дюймовые легкосплавные диски, электропривод зеркал и багажной двери, климат-контроль, круиз-контроль, камеру 360 градусов, обогрев боковых зеркал, салон из кожзама и др.
Под капотом Geely Okavango установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 177 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2023 году на российском рынке ожидаются новый среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro, который на рынке Китая представлен под названием Xingyue L, а также среднеразмерный седан Emgrand 7 четвертого поколения.
По итогам 2022 года в России было куплено 26694 автомобиля Geely, что на 8,4% выше показателя годичной давности, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Самой популярной моделью Geely на российском рынке в прошлом году стал компактный кроссовер Coolray с показателем 12999 автомобилей (+16,9%).
Сколько уже автомобилей Geely зарегистрировано в России и кто на них ездит? Об этом и многом другом – читайте в отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: autohome.com.cn