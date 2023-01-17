Great Wall показал рамный внедорожник Tank 700

Китайский автоконцерн Great Wall раскрыл внешность нового рамного внедорожника Tank 700, который может стать флагманом молодого суббренда GWM. Презентация новинки состоится в Китае весной, а в продажу на внутреннем рынке «семисотый» поступит в первом полугодии.

Как пишет портал Motor.ru, особенностями Tank 700 станут внушительные углы въезда/съезда, солидный клиренс, а в числе заводских опций значатся лебедка и «грязевые» 22-дюймовые шины. Длина/ширина/высота внедорожника составляют 5090/2061/1952 мм соответственно, колесная база равна 3000 мм, снаряженная масса – от 2700 кг.

На старте продаж Tank 700 получит бензиновый двигатель твин-турбо V6 мощностью 360 л.с. в сочетании с 9-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Вероятны блокировки межколесных дифференциалов и обилие внедорожных режимов. Ожидаются и гибридные версии на основе 2-литровой «турбочетверки».

Напомним, Россия стала вторым экспортным рынком после Саудовской Аравии, куда Tank начал поставлять свои автомобили. На российском рынке производитель представил две модели: Tank 300 и Tank 500, которые должны появиться в продаже в первой половине 2023 года.

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Фото: autohome.com.cn