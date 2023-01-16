Водители смогут предъявлять водительские удостоверения в электронном виде

В приложении «Госуслуги Авто» стала доступна цифровая копия водительского удостоверения, а также электронная версия свидетельства о регистрации транспортного средства. Данные документы в электронном виде водители могут предъявлять сотрудникам Госавтоинспекции для проверки, которая осуществляется с помощью служебного мобильного устройства с установленным сертифицированным программным обеспечением путем считывания QR-кода, сообщает пресс-служба ведомства. Предъявлять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства в электронном виде с помощью приложения можно даже без доступа к Интернету. В настоящее время приложением пользуются более 2,5 млн водителей.

При этом МВД России напоминает, что наличие электронных документов в мобильном приложении не отменяет для водителей обязанности иметь при себе водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства в оригинальном виде. Эта обязанность закреплена в пункте 2.1.1. ПДД, где определен перечень документов, которые водитель транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции предъявлять для проверки.

Напомним, с помощью приложения на сегодняшний день также возможно онлайн-оформление ДТП с помощью процедуры европротокола, здесь доступен сервис проверки автомобиля, имеется возможность записи на регистрацию транспортного средства и замену водительского удостоверения, а также оплаты и обжалования штрафов за нарушение ПДД.

Кроме того, в 2022 году на портале «Госуслуг» был запущен проактивный сервис по информированию граждан об отзывных кампаниях автомобилей. Таким образом, больше не нужно самостоятельно искать информацию, чтобы проверить, находится ли машина в отзыве – оповещения будут автоматически получать все пользователи, у которых в подразделе «Транспорт» раздела «Документы» в личном кабинете введены и проверены в ГИБДД данные о своих автомобилях. В сообщении, которое поступит в личный кабинет на портале «Госуслуг», будет указана причина отзыва. Это могут быть дефекты в подушках безопасности, бракованные детали и др. Сообщение также будет содержать информацию, к кому обратиться за бесплатным ремонтом или консультацией. Как отмечается, новый сервис способствует повышению процента прохождения данных кампаний и оказывает положительное воздействие на безопасность дорожного движения.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», правительство скорректировало правила регистрации транспортных средств в подразделениях Госавтоинспекции. Согласно постановлению кабмина, владелец транспортного средства или его представитель должны подать в регистрационное подразделение ГИБДД заявление и документы в течение 10 дней со дня покупки машины, выпуска автомобиля в обращение при изготовлении его для собственного пользования или со дня временного ввоза автомобиля на территорию России на срок более года. Также в постановлении уточнили порядок присвоения государственного регистрационного номера «Транзит» при оформлении регистрационных документов на транспортные средства. Речь идет о машинах, которые перегоняют за пределы России к месту продажи или к конечному производителю. При этом имеют в виду автомобили, которые продает компания или ИП, ведущие торговую деятельность. Государственный регистрационный знак «Транзит» выдается на срок 30 дней. Ранее транзитные номера выдавались на транспортные средства, вывозимые за пределы РФ, либо при перегоне машины к производителям, устанавливающим на них надстройки.

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