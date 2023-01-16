КАМАЗ консолидировал 100% долей бывшего СП с Daimler

КАМАЗ консолидировал 100% долей бывшего совместного предприятия с Daimler – ООО «ДК Рус», которое управляет сборкой и дистрибуцией среднетоннажных грузовиков «Компас», а также заводом каркасов кабин в Набережных Челнах.

По данным ЕГРЮЛ, СП, которым российский и германский автопроизводители владели на паритетной основе, 13 января перешло под единоличный контроль КАМАЗа, а незадолго до этого было переименовано в ООО «Тракс Восток Рус» (ТВР), пишет агентство «Интерфакс». Компания с июля 2022 года является официальным дистрибьютором среднетоннажных грузовых автомобилей «Компас», которые выпускаются в Набережных Челнах на компонентной базе китайского автоконцерна JAC.

Как отмечается, переименование в «Тракс Восток Рус» не влияет на отношения с клиентами, поставщиками и партнерами дистрибьютора среднетоннажных грузовиков «Компас». Присоединение среднетоннажников к продуктовому портфелю позволило компании оптимизировать производственные процессы и добиться оптимального сценария развития на российском рынке в новых реалиях.

Напомним, «ДК Рус» осуществляла функции генерального импортера грузовой и специальной техники Mercedes-Benz и среднетоннажников Fuso, которые выпускались крупноузловым способом на мощностях в Набережных Челнах.

«Тракс Восток Рус» сейчас располагает двумя заводами в Набережных Челнах: по крупноузловой сборке автомобилей, где с 2010 года выпускались среднетоннажники Fuso Canter; и по производству каркасов кабин для грузовиков Mercedes-Benz и «КАМАЗ» – завод был запущен весной 2019 года.

Концерн Daimler в прошлом году решил приостановить операции в России, однако продолжает владеть 15% акций КАМАЗа. Как пояснил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, Daimler отказался от участия в управлении компанией и присутствует в акционерном капитале в положении «спящего акционера».

КАМАЗ – крупнейший российский производитель грузовиков полной массой 14-40 тонн. После начала военной операции на территории Украины компания оказалась под санкциями ЕС, Великобритании и США, а также Австралии, Канады, Новой Зеландии и Швейцарии. Под санкциями Великобритании и США находится и основной акционер КАМАЗа – госкорпорация «Ростех» (47,1%). Также среди крупнейших акционеров КАМАЗа – германская Daimler Truck, чья доля составляет 15%.

Как заявил ранее агентству Reuters финансовый директор Mercedes-Benz Харальд Вильгельм, несмотря на уход марки Mercedes-Benz из России и продажу всех активов компании «Автодом», германская доля в КАМАЗе сохранится. Дело в том, что еще в октябре 2021 года концерн Daimler AG был разделен на две независимые компании – легковую Mercedes-Benz Group AG и грузовую Daimler Trucks. Именно последней принадлежит 15-процентная доля в российском КАМАЗе, и уход легкового Mercedes-Benz из страны на такое положение дел никак не повлиял.

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Фото: КАМАЗ