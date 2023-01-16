«Открытие Авто»: в ноябре россияне потратили на новые автомобили более 97 млрд рублей

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость* по итогам ноября 2022 года. Согласно результатам исследования, в последний месяц осени россияне потратили на покупку машин 97,4 млрд рублей. Это на 10% больше, чем месяцем ранее (в октябре — 88,7 млрд рублей), но на 60% меньше, чем в ноябре 2021 года (244,2 млрд рублей). При этом затраты жителей РФ выросли по всем брендам, кроме японских и американских. А почти половина всех денег ушла на «китайцев». Всего же в ноябре было продано 47,2 тыс. новых легковых автомобилей — на 7% больше результата октября (44,2 тыс. единиц).

Премиум-сегмент сохраняет позитивную динамику

Доля премиальных машин в структуре финансовой емкости рынка продолжает расти. В последний месяц осени жители нашей страны купили 989 новых автомобилей премиум-сегмента (на 1% меньше, чем в октябре), потратив на это 8,6 млрд рублей (+14%). Таким образом, доля премиальных машин в структуре затрат за месяц увеличилась с 8% до 9%. А вот доля автомобилей массового сегмента снова сократилась — с 92% до 91%. Объем их реализации в ноябре составил 46,3 тыс. штук (+7% к октябрю), а затраты на покупку — 88,8 млрд рублей (+9%).

Почти половина всех денег ушла на «китайцев»

Несмотря на рост финансовой емкости в целом по рынку, отдельные бренды показывают ее падение. Если рассматривать их по стране происхождения, то китайские, корейские, европейские и российские марки демонстрируют прирост затрат, а японские и американские — падение.

Больше всего денег в ноябре россияне потратили на автомобили китайских брендов — 47,6 млрд рублей или 49% от общего объема. И это на 25% больше, чем в октябре. Пятая часть финансовых средств была потрачена на машины российских марок (19,7 млрд рублей; +15% к октябрю), шестая — на «корейцев» (16,6 млрд рублей; +1%), а девятая — на «европейцев» (10,4 млрд рублей; +4%).

Машины из других стран обошлись в гораздо меньшие суммы. Так, на «японцев» в ноябре ушло 3 млрд рублей — на 56% меньше, чем месяцем ранее, а на «американцев» — 154 миллиона (-22%). Поскольку китайские и российские бренды показали положительную динамику выше, чем в среднем по рынку, то их доля в структуре финансовой емкости выросла. У «китайцев» она увеличилась с 43% (в октябре) до 49% (в ноябре), а у отечественных брендов — с 19% до 20%. При этом наиболее заметно сократилась доля «японцев» (с 8% до 3%).

Также стоит отметить, что лидерство по объемам сохраняют российские марки, автомобили которых в ноябре разошлись тиражом в 22,7 тыс. единиц (доля — 48%). «Китайцы» здесь находятся на втором месте (16,1 тыс. шт.; 34%), «корейцы» — на третьем (5,1 тыс. шт.; 11%).

Сегмент SUV еще сильнее упрочил положение на рынке

Кроссоверы и внедорожники не теряют популярности в России — денег на них тратится все больше. В конце осени жители нашей страны стали обладателями 29,4 тыс. новых автомобилей сегмента SUV, потратив на них 76,3 млрд рублей. Таким образом, на долю кроссоверов и внедорожников в ноябре пришлось 62% общих продаж и 78% всех затраченных средств (месяцем ранее — 58% и 75% соответственно).

Второе место на рынке РФ все так же занимают автомобили В-класса. По итогам ноября было реализовано 15,6 тыс. новых таких машин на сумму 14,1 млрд рублей. Доля данного сегмента составила 33% в объеме реализации и 15% — в деньгах (36% и 16% соответственно в октябре). Как итог, на долю этих двух сегментов (SUV и B) пришлось 95% от общего объема продаж и 93% всей финансовой емкости рынка.

Если затраты на покупку кроссоверов и внедорожников за месяц увеличились на 15%, то машин В-класса — сократились на 2%. В то же время сильнее всего они выросли в сегменте купе и кабриолетов (+91%), а наиболее глубоко упали у машин D-класса (-35%).

«Фактически рынок поделен между китайскими и российскими брендами. В ноябре на них суммарно пришлось более 80% всех проданных машин и почти 70% потраченных денег. Если отечественные марки продают больше всех автомобилей, то китайские — больше других на этом зарабатывают. И это во многом объясняется средневзвешенной ценой продаваемых машин: у «китайцев» она примерно вчетверо выше, чем у российских автомобилей, и сопоставима с корейскими и японскими аналогами. Между тем, отечественные модели остаются самыми доступными по цене на российском рынке, что позволяет им соответствовать условиям программ господдержки», — объясняют в пресс-службе «Открытие Авто».

«Самые популярные сегодня у россиян автомобили – это отечественные и китайские. Помимо производимых в настоящее время машин семейства LADA Granta и внедорожников LADA Niva, в число наиболее продаваемых попадают еще и кроссоверы марок Chery, Haval и Geely. Как видно, это сегменты SUV и В, которым по итогам ноября в общей сложности принадлежит свыше 90% рынка как в штуках, так и в деньгах. Очевидно, такое соотношение сил в будущем сохранится», — отмечают в пресс-службе агентства «АВТОСТАТ».

* Финансовая емкость — сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.

«Открытие Авто» — блок автобизнеса в банке «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к «ФК Открытие» 1 мая 2022 года. Входит в ТОП-3 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка — 5 из 10 ведущих российских автодилеров, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть превышает 4 тысячи автосалонов по всей России.

Фото: АВТОСТАТ