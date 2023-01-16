Две компании повысили цены на автомобили в первой половине января | АВТОСТАТ

Две компании повысили цены на автомобили в первой половине января

0

Две компании повысили цены на автомобили в первой половине января

Мониторинг цен на новые легковые автомобили
Все ежемесячные обзоры

По результатам мониторинга сайта «Цена Авто» эксперты агентства «АВТОСТАТ» установили, что за период с 1 по 15 января 2023 года в России подорожали автомобили двух марок.

Так, китайский бренд Haval на 50 тысяч рублей поднял цены кроссовера F7 и купе-кроссовера F7x в топовой версии Tech Plus. Таким образом, в данной комплектации первая модель стала дороже на 1,6%, а вторая – на 1,5%.

Ульяновский автозавод тоже повысил стоимость нескольких своих моделей, которые в итоге прибавили в цене от 1,6% до 4%. Если легковые автомобили УАЗ «Хантер», «Патриот» и «Пикап» в базовых комплектациях подорожали на 30 тысяч рублей, то коммерческая модель УАЗ «Профи» в различных вариациях (изотермический фургон, промтоварный фургон, рефрижератор) стала дороже на 30 – 78 тысяч рублей.

Полный список автодилеров всех марок по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилилегкие коммерческие автомобилиценыhavalуаз

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

  • Результаты конкурса

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно