Две компании повысили цены на автомобили в первой половине января

По результатам мониторинга сайта «Цена Авто» эксперты агентства «АВТОСТАТ» установили, что за период с 1 по 15 января 2023 года в России подорожали автомобили двух марок.

Так, китайский бренд Haval на 50 тысяч рублей поднял цены кроссовера F7 и купе-кроссовера F7x в топовой версии Tech Plus. Таким образом, в данной комплектации первая модель стала дороже на 1,6%, а вторая – на 1,5%.

Ульяновский автозавод тоже повысил стоимость нескольких своих моделей, которые в итоге прибавили в цене от 1,6% до 4%. Если легковые автомобили УАЗ «Хантер», «Патриот» и «Пикап» в базовых комплектациях подорожали на 30 тысяч рублей, то коммерческая модель УАЗ «Профи» в различных вариациях (изотермический фургон, промтоварный фургон, рефрижератор) стала дороже на 30 – 78 тысяч рублей.

Полный список автодилеров всех марок по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: АВТОСТАТ