В России появится бюджетный кроссовер Jetta VS5 из Китая

В России появится новый китайский кроссовер Jetta VS5, который будет доступен в двух комплектациях – Enjoyment и Glory – стоимостью 1,99 млн и 2,1 млн рублей соответственно. Как сообщил «Российской газете» директор по продажам «Авилон. Фольксваген» Максим Васильев, первая партия из 50 таких автомобилей поступит в феврале.

Напомним, что Jetta – это не модель, а отдельный бюджетный бренд в Китае. Недорогие автомобили выпускает совместное предприятие FAW-Volkswagen. Jetta VS5 – практически близнец европейских Skoda Karoq и Seat Ateca, но немного проще в материалах отделки и оснащении. Длина автомобиля составляет 4419 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1616 мм. Колесная база равен 2630 мм.

Под капотом Jetta VS5 установлен безальтернативный турбомотор 1.4 TSI мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом» Aisin и передним приводом. В оснащение модели входят адаптивный круиз-контроль, климат-система, сиденья с электроприводом регулировок, мультимедиа с большим тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.