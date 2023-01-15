В России появится бюджетный кроссовер Jetta VS5 из Китая

В России появится новый китайский кроссовер Jetta VS5, который будет доступен в двух комплектациях – Enjoyment и Glory – стоимостью 1,99 млн и 2,1 млн рублей соответственно. Как сообщил «Российской газете» директор по продажам «Авилон. Фольксваген» Максим Васильев, первая партия из 50 таких автомобилей поступит в феврале.
Напомним, что Jetta – это не модель, а отдельный бюджетный бренд в Китае. Недорогие автомобили выпускает совместное предприятие FAW-Volkswagen. Jetta VS5 – практически близнец европейских Skoda Karoq и Seat Ateca, но немного проще в материалах отделки и оснащении. Длина автомобиля составляет 4419 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1616 мм. Колесная база равен 2630 мм.
Под капотом Jetta VS5 установлен безальтернативный турбомотор 1.4 TSI мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом» Aisin и передним приводом. В оснащение модели входят адаптивный круиз-контроль, климат-система, сиденья с электроприводом регулировок, мультимедиа с большим тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в России появится Jetta VA3 – это перелицованный седан Volkswagen Jetta для Китая, который не имеет ничего общего с известным в России Jetta. В феврале дилер получит первые 200 из 600 автомобилей этой модели, которые будут стоить от 1,69 до 1,84 млн в зависимости от комплектации.
Какие еще модели из КНР могут появиться на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».
Фото: autohome.com.cn