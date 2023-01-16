Минпромторг рассказал об условиях программы льготного автокредитования в 2023 году

Минпромторг рассказал, какие категории граждан и на каких условиях могут получить льготные автокредиты, выдача которых уже возобновлена в наступившем году.

Так, в 2023 году на получение льготного автокредита могут рассчитывать граждане, имеющие минимум 1 ребенка, медработники, военнослужащие и военные пенсионеры, а также те, кто покупает автомобиль впервые в жизни, либо сдает старую машину в trade-in, говорится в сообщении Минпромторга.

В рамках программы льготного автокредитования субсидируемая из федерального бюджета скидка составляет до 20% от стоимости автомобиля, а для машин, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа, – 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России. По льготным автокредитам доступны все модели УАЗ, LADA, ГАЗ, китайский кроссовер Haval Jolion стоимостью до 2 млн рублей, а также все электромобили марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке, на которые действует повышенная скидка в 25% от стоимости автомобиля, но не более 625 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2023 году на программу льготного автокредитования выделено 5,1 млрд рублей, льготного лизинга – 2 млрд рублей и на программу субсидирования газомоторной техники – 2,7 млрд рублей. Напомним, в 2022 году на них в общей сложности было направлено 20,7 млрд рублей. Между тем, программы стимулирования спроса на отечественные автомобили могут получить дополнительное финансирование в течение года, заявляли ранее в Минпромторге.

Во сколько обходится содержание автомобиля – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОСТАТ