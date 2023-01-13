Хэтчбек LADA 2114 стал самым популярным автомобилем с пробегом в России в 2022 году

В минувшем году на вторичном рынке страны произошла смена лидера. Так, по данным агентства «АВТОСТАТ», самым популярным автомобилем с пробегом стал хэтчбек LADA 2114 («Самара-2»). Напомним, что предыдущие два года (в 2020-м и 2021-м) наибольшие предпочтения среди б/у машин россияне отдавали Ford Focus.

По итогам 2022 года «четырнадцатая» модель была куплена в количестве 113,4 тыс. экземпляров, что позволило занять ей первую строчку в рейтинге. Соответственно Ford Focus с результатом 104,1 тыс. единиц опустился на вторую ступень. Далее следуют корейские модели Hyundai Solaris и Kia Rio, которые за год разошлись тиражом в 103,2 тыс. и 100,6 тыс. б/у машин соответственно. Замкнул ТОП-5 вазовский седан «Приора» (97,2 тыс. шт.).

Всего же в прошлом году жители нашей страны приобрели порядка 4,9 млн легковых автомобилей с пробегом, что на 19% меньше, чем в 2021 году. Около четверти от этого количества пришлось на отечественную марку LADA. Также высокой популярностью пользовались подержанные машины Toyota, Hyundai, Kia и Nissan. Суммарно эти пять брендов заняли половину вторичного рынка.

Что касается итогов декабря, то этот месяц оказался самым «ударным» в 2022 году. Так, в начале зимы россияне стали обладателями примерно 470 тыс. б/у легковых автомобилей – на 9% меньше, чем в декабре 2021-го. Более подробная информация об итогах вторичного рынка как за месяц, так и по году, содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

Фото: Avito