Geely в 2022 году показала рыночный рост в России на 8%

По итогам 2022 года в России было куплено 26694 автомобиля Geely, что на 8,4% выше показателя годичной давности, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Самой популярной моделью Geely на российском рынке в прошлом году стал компактный кроссовер Coolray с показателем 12999 автомобилей (+16,9%). Второе место занял кроссовер Geely Atlas Pro, на котором остановили свой выбор 7258 покупателей (рост в 4,1 раза). Третий результат показал купе-кроссовер Geely Tugella – 5514 купленных машин (рост в 2,9 раза).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2023 году на российском рынке ожидаются новый среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro, который на рынке Китая представлен под названием Xingyue L, а также среднеразмерный седан Emgrand 7 четвертого поколения.

Сколько уже автомобилей Geely зарегистрировано в России и кто на них ездит? Об этом и многом другом – читайте в отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ