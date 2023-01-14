Названы российские бестселлеры Chery в 2022 году

По итогам 2022 года в России было куплено 39256 автомобилей Chery, что на 2% ниже показателя годичной давности, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате Chery стала лидером среди китайских автопроизводителей в нашей стране.

Самой популярной моделью Chery на российском рынке в прошлом году стал кроссовер Tiggo 7 PRO с показателем 19292 автомобиля (+55,7%; с учетом Tiggo 7). Второе место занял компактный кроссовер Chery Tiggo 4, на котором остановил свой выбор 9039 покупателей (-52,9%). Третий результат показал Chery Tiggo 8 – 4044 купленных машины (-49,1%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2023 года российские дилеры Chery начали продажи кроссовера Tiggo 7 PRO Max. Кроме того, в наступившем году компания Chery планирует вывести на российский рынок седан Arrizo 8.

Какие еще модели из КНР могут появиться на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ