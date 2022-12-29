Кроссовер Lincoln Nautilus появился на российском рынке

Российские дилеры начали продажи кроссовера Lincoln Nautilus, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет 8,6 млн рублей, пишет «Газета.Ru». Для заказа доступны модификации с 2,7-литровым бензиновым турбомотором мощностью 339 л.с., который работает в сочетании с «автоматом» и полным приводом.

Уже в базовой комплектации Lincoln Nautilus оснащен пакетом ассистентов вождения Lincoln Co-Pilot 360, в который входят системы автоматического торможения, мониторинга слепых зон и предотвращения съезда с полосы. Кроме того, машина оборудована климат-контролем, люком, электроприводом передних сидений, кожаными креслами, камерой заднего вида и 20-дюймовыми легкосплавными дисками.

Кроссовер Lincoln Nautilus построен на модульной платформе CD3. По размерам он близок к модели Ford Edge: длина – 4825 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1682 мм, колесная база – 2850 мм.

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Фото: Lincoln