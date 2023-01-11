Флагманский Changan CS95 добрался до России

На российских классифайдах появились предложения о продаже флагманского кроссовера Changan CS95, который, как ожидается, будет представлен в нашей стране официально, но уже появился в продаже. Стоимость модели составляет 4,2 млн рублей, пишет «Российская газета».

Длина Changan CS95 составляет 4949 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1790 мм. Размер колесной базы равен 2810 мм. Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 233 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры начали продажи нового китайского кроссовера Changan Auchan X5, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость новинки составляет от 1,8 млн до 2,5 млн рублей.

Какие еще модели из КНР могут появиться на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: autohome.com.cn