Кроссовер Toyota Venza стал доступен для заказа в России

На российских классифайдах появились предложения о продаже кроссовера Toyota Venza, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели может доходить до 5,4 млн рублей, пишет «Российская газета».
Toyota Venza, чей дебют состоялся в мае 2021 года, является адаптированным для североамериканского рынка вариантом кроссовера Harrier, продающегося в Японии. Автомобиль создан на модульной платформе TNGA (GA-K), которая лежит в основе RAV4 и Camry.
В США Toyota Venza доступна с 222-сильной гибридной силовой установкой и опциональной системой полного привода. В Японии Harrier также можно купить с бензиновым 2-литровым двигателем мощностью 171 л.с., который работает в сочетании с вариатором.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», некоторые официальные дилеры Toyota принимают заказы на внедорожники Toyota Sequoia, поставленные по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 10 млн до 13 млн рублей.
Какие модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».
Фото: Toyota