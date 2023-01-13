Кроссовер Toyota Venza стал доступен для заказа в России

На российских классифайдах появились предложения о продаже кроссовера Toyota Venza, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели может доходить до 5,4 млн рублей, пишет «Российская газета».

Toyota Venza, чей дебют состоялся в мае 2021 года, является адаптированным для североамериканского рынка вариантом кроссовера Harrier, продающегося в Японии. Автомобиль создан на модульной платформе TNGA (GA-K), которая лежит в основе RAV4 и Camry.

В США Toyota Venza доступна с 222-сильной гибридной силовой установкой и опциональной системой полного привода. В Японии Harrier также можно купить с бензиновым 2-литровым двигателем мощностью 171 л.с., который работает в сочетании с вариатором.