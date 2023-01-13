Рынок новых электромобилей в России в 2022 году установил рекорд

За весь 2022 год жители РФ купили 2998 новых легковых электромобилей, что на 33% больше, чем годом ранее. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это рекордный показатель за всю историю российского рынка.

Самой популярной маркой в этом сегменте, как и годом ранее, стала американская Tesla. В 2022 году россияне приобрели 991 такой электрокар, что на 35% больше, чем год назад. Вторая и третья позиция в рейтинге принадлежит немецким Volkswagen и Audi – электромобили этих брендов были куплены в количестве 435 и 308 единиц соответственно. Причем Volkswagen увеличил свои объемы в 40 раз, а Audi, напротив, снизил их на 20%. Четвертое место занимает новичок рынка – отечественный Evolute с результатом 252 штуки. Напомним, что «эволюты» только осенью начали сходить с конвейера в Липецкой области. Замыкает пятерку лидеров немецкий Porsche (194 шт.; - 67%).

В модельном рейтинге в 2022 году лидировали две «теслы» – Model Y и Model 3 (475 и 397 шт. соответственно). За ними следуют Audi e-tron (287 шт.), Volkswagen ID.4 (272 шт.) и Porsche Taycan (194 шт.), Evolute i-PRO (179 шт.) и BMW iX (101 шт.). Показатели остальных моделей составили менее 100 единиц.

Здесь важно отметить, что у россиян в сегменте «электричек» в 2022 году значительно выросли возможности для выбора. Так, в 2022 году жители нашей страны приобрели электромобили более 100 разных моделей, чему способствовал и активный ввоз таких машин, в том числе и за счет параллельного импорта.

Более детально рыночные итоги 2022 года будут подведены на ежегодном форуме автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 15 февраля в Москве. Получить подробную информацию и зарегистрироваться можно по ссылке: forauto.autostat.ru.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ