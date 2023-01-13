На российском рынке появится новый кроссовер Kia KX3

Российские дилеры привезут новый кроссовер Kia КХ3, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость Kia КХ3 пока неизвестна, но новинка доступна для предзаказа, пишет портал Autonews.ru.

Российским покупателям новый кроссовер будет предложен в двух комплектациях: Fashion Edition и Refresh Edition. Обе версии получили бензиновый 1,5-литровый двигатель мощностью 115 л.с. (144 Нм), который работает в сочетании с вариатором и передним приводом. Максимальная скорость ограничена 172 км/ч.

Внешность KX3 полностью копирует индийский и корейский Seltos, но есть различия в габаритах. Длина версии для рынка Поднебесной составляет 4345 мм, колесная база равна 2630 мм. Оформлением интерьера китайский KX3 подражает индийскому: комбинация приборов и медиасистема здесь объединены в один корпус. При этом сенсорный блок климат-контроля, центральный тоннель и рычаг трансмиссии у KX3 оригинальные.