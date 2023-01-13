На российском рынке появится новый кроссовер Kia KX3

Российские дилеры привезут новый кроссовер Kia КХ3, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость Kia КХ3 пока неизвестна, но новинка доступна для предзаказа, пишет портал Autonews.ru.
Российским покупателям новый кроссовер будет предложен в двух комплектациях: Fashion Edition и Refresh Edition. Обе версии получили бензиновый 1,5-литровый двигатель мощностью 115 л.с. (144 Нм), который работает в сочетании с вариатором и передним приводом. Максимальная скорость ограничена 172 км/ч.
Внешность KX3 полностью копирует индийский и корейский Seltos, но есть различия в габаритах. Длина версии для рынка Поднебесной составляет 4345 мм, колесная база равна 2630 мм. Оформлением интерьера китайский KX3 подражает индийскому: комбинация приборов и медиасистема здесь объединены в один корпус. При этом сенсорный блок климат-контроля, центральный тоннель и рычаг трансмиссии у KX3 оригинальные.
В оснащение модели входят круиз-контроль, датчики света и дождя, система адаптивного освещения, ABS, ASR, система стабилизации, а также система помощи при старте в гору.За комфорт в салоне отвечает однозонный климат-контроль, мультимедийная система с ЖК-дисплеем и передние сиденья с поясничной поддержкой. В комплектации Refresh Edition добавлены функции автоматической корректировки фар, датчик усталости водителя, а также системы предотвращения столкновения и контроля за полосой движения.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в России появится кроссовер Kia Sportage Ace, который выпускается в Китае компанией Dongfeng Yueda Kia, а в его основе лежит Hyundai ix35. Новинка будет доступна в максимальной комплектации по цене 3 млн 050 тыс. 555 рублей.
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Фото: Kia