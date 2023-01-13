Китайский бизнес-седан Hongqi H5 запатентован в России

Китайский премиальный бренд Hongqi, который входит в состав государственного концерна FAW, получил патент в России на бизнес-седан Hongqi H5. Новинка выступает в том же сегменте, что и немецкие BMW 5-Series, Audi A6 и Mercedes-Benz E-Class, которые официально в нашу страну больше не поставляются. В Китае автомобиль стоит от 159,8 тыс. юаней (1,6 млн рублей по текущему курсу).

Как пишет портал Motor.ru, H5 – младший седан в линейке Hongqi, который позиционируется на ступень ниже H9, уже сертифицированного в России. Hongqi H5 базируется на переднеприводной платформе FAW с поперечным расположением двигателя, у седана независимая задняя подвеска и два бензиновых моторами на выбор – 1,5-литровая «турбочетверка» развивает 156 л.с., а 2-литровый – 224 л.с. Кроме того, для модели доступна гибридная установка: суммарная отдача ДВС 1.5 и электромотора составляет 190 л.с. С какими двигателями Hongqi H5 предложат на российском рынке, пока неизвестно.

Напомним, помимо Hongqi H5, в нашей стране будут продаваться H9, кроссовер HS5 и электрический вседорожник E-HS9. Однако пока Hongqi официально не объявляла о выходе на российский рынок.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», китайский премиальный бренд Hongqi, который входит в состав государственного концерна FAW, представил новую стратегию развития, которая предусматривает увеличение объемов продаж до 500 тыс. машин к 2025 году. Для достижения поставленной цели компания намерена в течение следующих трех лет вывести на рынок 13 новых электромобилей. Три их них уже анонсированы: это батарейный седан, который выйдет на рынок в 2023-м и пока известен под кодовым обозначением E001, кросс-кабриолет E202 и флагманский кроссовер E809. В их основу ляжет новая модульная архитектура FME собственной разработки FAW, на которой можно построить как автомобили гольф-класса, так и длиннобазные представительские модели с колесной базой до 3,45 метра (больше, чем у BMW 7-Series). Максимальный запас хода электромобилей на FME – 1000 км, предусмотрена и быстрая замена батарей. Самые мощные электрокары смогут разгоняться до 100 км/ч примерно за три секунды.

Какие еще модели из КНР могут появиться на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Hongqi