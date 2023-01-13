Evolute – лидер рынка среди отечественных производителей электромобилей

По итогам 2022 года в России было куплено в общей сложности 11,5 тыс. транспортных средств на электротяге, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

На долю новой техники здесь пришлось 28%, что составляет 3,2 тыс. единиц. Из тех электромобилей, которые были произведены на территории РФ, наибольшей популярностью пользуется продукция EVOLUTE. Так, отечественный бренд к концу 2022 года реализовал 452 электромобиля. При этом, как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», на регистрационный учет встало 252 электрокара Evolute. Второе место тут занимают электробусы марки KAMAZ (133 шт.), а третье – LIAZ (21 шт.).

Оставшиеся 72% на рынке заняли электротранспортные средства, которые были ввезены в нашу страну из-за рубежа. В 2022 году их было куплено 8,3 тыс. штук.

Напомним, что Evolute является первым отечественным брендом электромобилей, производство которых стартовало на заводе «Моторинвест» в Липецкой области в конце сентября 2022 года. В настоящее время на рынке представлены две модели электрокаров EVOLUTE – седан i-PRO и кроссовер i-JOY.

В 2023 году Evolute выведет на рынок сразу три новых модели электромобилей. Так, во 2 квартале планируется запустить производство кроссовера i-JET, минивэна i-VAN и еще одного кроссовера, название и характеристики которого станут известны позже.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: EVOLUTE