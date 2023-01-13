В России появится самый большой кроссовер Volkswagen

В продаже у московского дилера «Авилон» появится Volkswagen Talagon – самый габаритный кроссовер немецкой марки. Модель предлагается в комплектации Deluxe Edition Pro по цене 5,1 млн рублей, пишет портал Motor.ru. Автомобили поставляются по схеме параллельного импорта из Китая, причем почти все кроссоверы уже зарезервированы, а первые покупатели смогут получить их в феврале 2023 года.
Под капотом автомобиля установлен двигатель 2.0 TSI мощностью 220 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG. Привод – подключаемый полный. В стандартной комплектации Volkswagen Talagon оснащен третьим рядом сидений, сервоприводом пятой двери, панорамным люком, системой камер кругового обзора, матричными светодиодными фарами, медиасистемой с 12-дюймовым дисплеем, передними сиденьями с электроприводом регулировки и памятью на настройки. В оснащение кроссовера также входят шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания дорожных знаков, подогрев передних сидений и внешних зеркал заднего вида. Для интерьера предусмотрена подсветка с гаммой из 30 цветов.
Напомним, Volkswagen Talagon, который был представлен в Китае в апреле 2021 года, является самым большим кроссовером немецкой марки, потеснившим в модельном ряду Teramont и Atlas. Длина автомобиля составляет 5152 мм, колесная база равна 2980 мм.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в России появится кроссовер Volkswagen Teramont X – это «короткий» вариант Teramont с полным приводом. Модель предлагается в комплектации Base по цене 4,9 млн рублей. Купеобразные автомобили должны добраться до нашей страны ориентировочно в марте – апреле.
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Фото: autohome.com.cn