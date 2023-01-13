Iran Khodro объявил о поставках автомобилей в Россию

Иранский автопроизводитель Iran Khodro объявил о намерении наладить поставки машин на российский рынок. Как заявил изданию Khodrobank глава компании Мехди Хатиби, в 2023 году Iran Khodro планирует экспортировать в Россию 2 тыс. автомобилей.

Предположительно, речь идет о модели Iran Khodro Tara, которую компания представила на выставке запчастей и автокомпонентов MIMS 2022 в августе прошлого года, пишет портал Autonews.ru. Седан построен на платформе Peugeot 301 и оснащен 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 113 л.с. Агрегат работает совместно с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Между тем, информации о сертификации автомобилей Iran Khodro в России, а также создании дилерской сети марки пока не было.

По мнению генерального директора маркетплейса Fresh Auto Дениса Мигаля, благодаря оптимальной стоимости автомобили бренда Iran Khodro могут заменить не только европейские модели, которые уже не поставляются на российский рынок (Skoda Rapid, Volkswagen Polo), но и потеснить востребованные корейские автомобили массового сегмента (Hyundai Solaris и Kia Rio).

Как говорит генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, перспективы иранских автомобилей пока не очевидны – нужно осуществлять импорт и тестировать на них спрос. Но при этом они станут очевидным конкурентом для отечественного АВТОВАЗа как по цене, так и по характеристикам.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: Iran Khodro