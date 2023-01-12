Прогноз агентства «АВТОСТАТ»: как изменится авторынок в 2023 году?

Автомобильный рынок РФ в 2023 году будет зависеть от большого количества факторов, причем неэкономических. Такое мнение высказали эксперты в ходе прошедшего сегодня онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги 2022 года».

В ходе эфира был назван целый ряд трендов, проявивших себя в 2022 году – изменение марочной структуры рынка, рост средневзвешенных цен на автомобили, снижение объемов производства и изменение структуры автопрома (резкое уменьшение числа участников), возобновление госпрограммы льготного кредитования, легализация параллельного импорта и прочее.

Проанализировав состояние рынка, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» традиционно предположили три варианта дальнейшего развития событий. В базовом прогнозе на 2023 год объем рынка новых легковых автомобилей в России составит 650 тысяч единиц, что будет чуть выше (+4%) уровня 2022 года. В оптимистичном прогнозе он достигнет 780 тысяч штук (+25%), а в пессимистичном – 550 тысяч (-12%).

Подробнее об итогах года на авторынке и прогнозах на будущее – уже с более глубокой аналитикой – эксперты агентства «АВТОСТАТ» планируют поговорить 15 февраля на форуме «ForAuto – 2023».

Фото: АВТОСТАТ