Развитие рынка электромобилей в РФ будет зависеть от отечественных проектов

Объем российского рынка новых электромобилей в 2022 году составил 2998 единиц, что на 33% больше, чем годом ранее. Скорее всего, тенденция к росту продолжится и в 2023-м. Об этом говорили сегодня эксперты в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги 2022 года».

Марочная структура в этом сегменте за последний год сильно изменилась – появились новые бренды, причем некоторые продемонстрировали многократный рост объемов рынка (Volkswagen – в 65 раз, Mazda – в 5 раз, BYD – в 5 раз, Mercedes-Benz – в 4 раза). Она будет и дальше активно меняться при разрешенном параллельном импорте и запуске российской сборки. И в этом плане эксперты считают, что на первых порах многое будет зависеть от успешности двух отечественных проектов – Evolute и «Москвич». Возможно, скоро к ним добавятся и другие – уже есть несколько заявлений на этот счет.

С другой стороны, пока себестоимость электромобилей довольно высока (по сравнению с их бензиновыми аналогами), а возможности использовать батареи в условиях холодных зим по-прежнему вызывают сомнения: активные тесты новинок в условиях последних морозных дней показали существенное падение запаса хода у «электричек». Поэтому очень важным моментом здесь является и качество батарей, и цена конечного продукта. Все понимают: если государство продолжит выделять огромные субсидии на покупку новых электромобилей отечественного производства (как это происходит во многих странах мира) – будет расти и их рынок.

Тем не менее, итог 2022 года для данного сегмента выглядит вполне позитивно: доля рынка новых электромобилей за год выросла с 0,1% до 0,5%.

Подробнее об итогах года на авторынке и прогнозах на будущее – уже с более глубокой аналитикой – эксперты агентства «АВТОСТАТ» планируют поговорить 15 февраля на форуме «ForAuto – 2023».

Примечание: приведены данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ