Доля физлиц в структуре импорта новых автомобилей в 2022 году выросла в 14 раз

О том, что физические лица стали чаще импортировать в Россию новые легковые машины, рассказал исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги 2022 года». Если в 2021 году на долю «физиков» приходилось всего 2% привезенных из-за рубежа новых автомобилей, то в 2022 году этот показатель увеличился до 28%. Такое изменение произошло за счет так называемого «параллельного импорта».

При этом стоит отметить, что общий объем ввозимых новых легковых машин сократился на 19% – с 238,4 тыс. единиц (в 2021 году) до 192,1 тыс. штук (в 2022-м). В данном случае под новыми подразумеваются импортируемые автомобили, находящиеся в возрасте до 3 лет.

Импорт автомобилей с пробегом, наоборот, вырос на 91% – с 136,3 тыс. до 259,7 тыс. экземпляров. Эксперты считают, что б/у машины – хорошая альтернатива в текущих условиях. Что примечательно, подержанные автомобили везут в страну, как правило, физические лица. В 2022 году их доля составила 98%, (в 2021-м – 90%). На долю юридических лиц сейчас приходится лишь 2% (ранее было 10%).

В декабре 2022 года в Россию было импортировано 30,4 тыс. новых легковых автомобилей. Чаще всего завозили их из Китая (63,7%). И в подавляющем большинстве случаев это официальные поставки со стороны импортеров. На втором месте – ввоз из Казахстана (18,4%). Замыкает тройку лидеров – Беларусь с долей в 3,8%. Остальные страны-импортеры имеют долю менее 3%.

Подержанные автомобили в декабре 2022 года привозили по большей части из Японии, доля которой составила 62,4%. В ТОП-3 стран по объему импорта б/у машин также попали Беларусь (14,1%) и Южная Корея (7,2%). Всего же в декабре было ввезено 38,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом.

О других итогах российского авторынка в 2022 году вы можете узнать из видеозаписи онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги 2022 года», которая доступна на канале Автостат ТВ.

Примечание: приведены данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ