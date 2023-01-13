АВТОВАЗ в 2022 году получил 1,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

В 2022 году чистая прибыль АВТОВАЗа по МСФО составила 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, отметив, что прибыль позволит компании «уверенно развивать производственную программу и реализовывать планы, поставленные советом директоров».

Вместе с тем, по его словам, совокупная задолженность АВТОВАЗа перед кредиторами в 2022 году выросла с примерно 100 млрд рублей до 120 млрд рублей. Базовым кредитором автопроизводителя является ВТБ, среди кредиторов также есть Сбербанк, пишет агентство «Интерфакс». Как отметил М. Соколов, динамика долгов АВТОВАЗа будет, в частности, зависеть от инвестпрограммы и скорости ее реализации. Объем инвестиций на 2023 год запланирован на уровне около 40 млрд рублей. Глава АВТОВАЗа не исключил, что долг группы в ближайшем будущем вырастет. «Например, мы в конце 2022 года взяли дополнительный заем в ФРП около 5 млрд рублей на развитие ШРУСов (шарниров равных угловых скоростей – ИФ), чтобы как раз достигать технологического суверенитета в области шасси», – сказал он.

Напомним, в 2022 году АВТОВАЗ, по собственным данным, реализовал на российском рынке188645 автомобилей LADA, что на 46,2% ниже показателя годичной давности. Кроме того, в течение 2022 года АВТОВАЗ сохранил количество стран экспорта – это 17 государств, на рынки которых было поставлено 17246 автомобилей LADA (-52%).

Согласно утвержденному Советом директоров плану, в 2023 году АВТОВАЗ должен выпустить 401,6 тыс. автомобилей. В марте возобновится выпуск обновленной LADA Vesta, причем ее производство перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. В сентябре 2023-го должен вернуться в строй универсал LADA Largus. А вот от производства хэтчбека LADA XRAY АВТОВАЗ решил отказаться в связи с большой зависимостью от иностранных комплектующих. В планах АВТОВАЗа на 2023 года значатся выпуск опытной партии электромобиля e-Largus на предприятии «ЛАДА Ижевск» в конце года, а также запуск проекта по выпуску автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Кроме того, Совет директоров АВТОВАЗа утвердил создание двух новых моделей LADA – отдельного семейства сегмента «В» на глобальной платформе XJO, производство которого должно начаться в конце 2024 года, а также кроссовера на платформе LADA Vesta, чей выпуск намечен на конец 2025 года.

Во сколько обходится содержания автомобилей LADA (и не только) – рассказать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ