Как менялась структура рынка новых легковых автомобилей в 2022 году?

Доля машин премиального сегмента в 2022 году составила 7%, хотя годом ранее этот показатель был равен 10%. Об этом рассказал исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов во время онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги 2022 года». Соответственно доля массового сегмента выросла с 90% до 93%.

В минувшем году доля юридических лиц на рынке новых легковых автомобилей в РФ увеличилась на 5 процентных пунктов. Если в 2021 году она составляла 19%, то в 2022-м достигла 24%. Таким образом, доля физических лиц сократилась с 81% до 76%. Доля юрлиц, по мнению Сергея Удалова, выросла за счет корпоративных продаж. В частности, пополнялись автопарки такси и каршеринга.

Чаще всего покупатели отдавали предпочтение автомобилям в кузове «универсал». Доля рынка таких машин оказалась равной 59% (в 2021 году – 54%). На втором месте остались седаны, доля которых снизилась с 28% до 25%. На третьем месте – хэтчбеки с результатом 13% (в 2021-м – 12%).

Бензиновые автомобили остаются безоговорочными лидерами российского рынка. В 2022 году на их долю пришлось 91,6% от общего объема. Это на один процентный пункт выше аналогичного результата 2021 года. А вот доля «дизелей» за год уменьшилась с 7,8% до 6,6%. Как отмечают эксперты, произошло это во многом за счет сокращения премиум-сегмента. При этом выросла рыночная доля электромобилей – с 0,1% до 0,5%.