Как менялась структура рынка новых легковых автомобилей в 2022 году?

Доля машин премиального сегмента в 2022 году составила 7%, хотя годом ранее этот показатель был равен 10%. Об этом рассказал исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов во время онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги 2022 года». Соответственно доля массового сегмента выросла с 90% до 93%.
В минувшем году доля юридических лиц на рынке новых легковых автомобилей в РФ увеличилась на 5 процентных пунктов. Если в 2021 году она составляла 19%, то в 2022-м достигла 24%. Таким образом, доля физических лиц сократилась с 81% до 76%. Доля юрлиц, по мнению Сергея Удалова, выросла за счет корпоративных продаж. В частности, пополнялись автопарки такси и каршеринга.
Чаще всего покупатели отдавали предпочтение автомобилям в кузове «универсал». Доля рынка таких машин оказалась равной 59% (в 2021 году – 54%). На втором месте остались седаны, доля которых снизилась с 28% до 25%. На третьем месте – хэтчбеки с результатом 13% (в 2021-м – 12%).
Бензиновые автомобили остаются безоговорочными лидерами российского рынка. В 2022 году на их долю пришлось 91,6% от общего объема. Это на один процентный пункт выше аналогичного результата 2021 года. А вот доля «дизелей» за год уменьшилась с 7,8% до 6,6%. Как отмечают эксперты, произошло это во многом за счет сокращения премиум-сегмента. При этом выросла рыночная доля электромобилей – с 0,1% до 0,5%.
Также специалисты агентства «АВТОСТАТ» рассказали, что в минувшем году серьезно изменилась структура рынка по происхождению марок. Здесь особенно наглядно проводить сравнение между декабрем 2022-го и декабрем 2021-го. Так, в последний месяц прошлого года почти три четверти рынка пришлось на российские и китайские бренды, хотя год назад им суммарно принадлежало чуть более 30%. Причем сильнее всего в декабре увеличилась доля «китайцев» – практически в 4 раза.
Если в 2021 году 82% всех купленных новых легковых автомобилей было произведено в России, то по итогам 2022 года их доля составила только 59%. Соответственно выросла доля рынка импортных машин – с 18% до 41%. При этом сейчас 29% – это официальный ввоз от дистрибьюторов, а 12% – так называемый «параллельный импорт».
Что еще произошло на российском авторынке в 2022 году? Об этом вы можете узнать в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги 2022 года», трансляция которого доступна здесь.
* Данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ