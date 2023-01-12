В 2022 году в России было куплено почти 800 тысяч единиц автомобильной техники

По итогам прошлого года объем рынка новых автотранспортных средств в нашей стране составил 798,6 тыс. штук. Такие данные* привели эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги 2022 года».

Если сравнивать этот результат с тем, что был в 2021 году, то он оказывается на 55% ниже. Напомним, что год назад рынок автомобильной техники в РФ составлял примерно 1,8 млн единиц. В то же время показатель 2022 года является наименьшим за последние 16 лет.

Падение коснулось всех сегментов рынка. Сильнее всего оно произошло среди легковых машин, на долю которых пришлось порядка 80% от общего объема. Так, в 2022-м россияне купили 626,3 тыс. новых легковых автомобилей – на 59% меньше, чем в 2021 году.

Рынок LCV снизился практически наполовину (-48%). При этом впервые за долгое время в нашей стране было куплено легких коммерческих машин меньше, чем грузовых (75,2 тыс. и 84,2 тыс. шт. соответственно). А показатель падения у грузовиков (-16%) оказался втрое ниже, чем у LCV.

Лучше других обстоит ситуация в сегменте новых автобусов, который сократился только на 7%. Впрочем, его объем по-прежнему мал (12,9 тыс. шт.) и находится на уровне последних пяти лет.

Что еще произошло на российском авторынке в 2022 году? Об этом вы можете узнать в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги 2022 года», трансляция которого доступна здесь.

* Данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ