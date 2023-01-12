Автомобилей Suzuki у российских дилеров хватит на 3 – 4 месяца продаж

По состоянию на текущий момент на складах официальных дилеров Suzuki в России остался запас примерно на 3 – 4 месяца продаж, преимущественно моделей Vitara и Jimny. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Сузуки Мотор Рус», отметив, что по внедорожнику Jimny остатки состоят из 75% наиболее популярных версий с АТ и 25% с МТ, а по кроссоверу Vitara – более половины запаса составляет востребованная комплектация GL.

«Вся информация по новым поставкам автомобилей из текущего модельного ряда, а также информация по новым моделям будет раскрываться нами по мере ее поступления», – добавили в «Сузуки Мотор Рус».

По итогам 2022 года в России было куплено 2149 автомобилей Suzuki, что на 76,1% ниже показателя годичной давности, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Самой популярной моделью Suzuki на российском рынке в прошлом году стал кроссовер Vitara с показателем 1923 автомобиля (-77%).

Полный список дилеров Suzuki (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Suzuki