АЕБ: российский авторынок в 2022 году снизился на 59%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в декабре сократились на 50,2% до 64072 машин. По итогам всего 2022 года российский авторынок составил 687370 машин (-58,8%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Между тем, как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем российского рынка новых легковых автомобилей по итогам декабря составил 56745 единицу, что на 58% меньше по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. При этом эксперты отмечают, что по отношению к ноябрю 2022-го российский авторынок показал рост на 10%. По итогам всего 2022 года в России была куплена 626281 легковая машина – на 58,7% меньше, чем годом ранее.

Лидерство на рынке удерживает отечественная марка LADA – в прошлом году россияне приобрели 174688 этих автомобилей (-48,2%). Лидерство среди иномарок сохранила Kia, чей результат составил 65691 машину (-67%). Третью строчку рейтинга продаж заняла Hyundai с показателем 54017 купленных автомобилей (-66%). Далее следует Renault, чьи модели выбрали 40844 покупателя (-68,7%). Автомобили Chery разошлись в количестве 39256 экземпляров, что 2% меньше по сравнению с прошлым годом. В ТОП-10 лидеров российского авторынка по итогам 2022 года также вошли Haval (34128 шт., -7,1%), Toyota (28596 шт., -70,1%), Geely (26694 шт., +8,4%), Skoda (20354 шт., -76,9%) и Volkswagen (19614 шт., -77,2%).

Более детально итоги рынка по 2022 году подведем сегодня, в 14-00 по московскому времени – в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка». Получить подробную информацию и зарегистрироваться – по ссылке: autostat.media/operativka.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ