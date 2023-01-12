«АВТОСТАТ Оперативка»: что происходило на авторынке в 2022 году?

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки к онлайн-эфиру «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги 2022 года» отмечают, что в 4 квартале на российском авторынке наблюдался восстановительный тренд.

Напомним, что в мае объемы покупок новых легковых автомобилей в стране достигли своего минимума, но затем от месяца к месяцу они постоянно росли. В октябре произошло их небольшое снижение (-2,5% к сентябрю), а в ноябре и декабре рынок снова демонстрировал рост к предыдущим месяцам (+19% и +10% соответственно).

Особо отметим, что в 2022 году на рынке РФ положительную динамику показывали только «китайцы», а все остальные – падали. Учитывая то, что весь рынок по отношению к 2021 году сократился на 59%, это позволило китайским брендам серьезно нарастить свою долю (с 7,5% до 19,4%) и практически догнать «корейцев».

Это еще далеко не вся информация – намного больше вы узнаете в рамках онлайн-эфира, который состоится уже сегодня, 12 января, в 14-00 по московскому времени. Также здесь будут затронуты темы коммерческого транспорта, цен, кредитования, импорта, производства и вторичного рынка. У вас еще есть время, чтобы успеть зарегистрироваться на онлайн-эфир «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги 2022 года»! Для этого достаточно пройти по ссылке: autostat.media/operativka.

Фото: АВТОСТАТ