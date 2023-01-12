«Соллерс Алабуга» открывает новые дилерские центры на Дальнем Востоке

Завод «Соллерс Алабуга» расширяет географию присутствия своей дилерской сети и открывает новые центры по продажам автомобилей Sollers в Хабаровске и Благовещенске. Таким образом, за счет появления двух новых дилерских центров на Дальнем Востоке теперь приобрести автомобили семейства Sollers стало возможно в 40 городах РФ, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Напомним, в конце ноября 2022 года компания «Соллерс» запустила на заводе в ОЭЗ «Алабуга» производство легких коммерческих автомобилей Atlant и Argo, которые поступили в продажу в декабре. Как отмечается, они заместят ушедший с российского рынка Ford Transit. В настоящий момент мощности предприятия проходят подготовку к старту производства автомобилей по технологии полного цикла. Запущен процесс по модернизации и настройке оборудования, выстраиваются технические и технологические решения, необходимые для получения высокоточного продукта, а также обеспечения стабильного качества осуществляемых процессов.

Как сообщал ранее генеральный директор «Соллерс» Николай Соболев, в течение двух - трех лет компания планирует реализовать 30 тыс. машин под своим брендом, а в перспективе 5 лет объем производства и продаж автомобилей может составить около 50 тыс. машин.

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Фото: Sollers