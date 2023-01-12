На январских праздниках в России было куплено свыше 5 тысяч автотранспортных средств

Объем российского рынка новой автомобильной техники по итогам первой недели 2023 года составил 5342 единицы, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

83% от этого количества пришлось на легковые машины, которых за период со 2 по 8 января было приобретено 4439 штук. 10% рынка заняли грузовики (532 шт.), а оставшиеся 7% поделили между собой LCV и автобусы (302 и 69 шт. соответственно).

40% всех купленных новых легковых автомобилей за первую неделю года составили «китайцы» (1773 шт.), а 35% принадлежит российским брендам (1554 шт.). Оставшуюся четверть рынка поделили между собой «корейцы», «японцы», «европейцы» и «американцы».

Несмотря на лидерство китайских производителей, в марочном рейтинге по-прежнему первенствует отечественная LADA. За отчетный период россияне купили почти 1,5 тыс. таких машин, что соответствует доле в 33,6%. Второе место занимает китайский бренд Chery (728 шт.; доля – 16,4%). Таким образом, ровно половина рынка пришлась на эти две марки. Кроме них, в ТОП-5 попали Haval (366 шт.), Geely (329 шт.) и Kia (262 шт.).