АВТОВАЗ представил битопливный седан LADA Granta CNG

АВТОВАЗ совместно с партнером «АТС-Авто» начали производство и продажи битопливной модификации седана LADA Granta, оснащенной метановым газобаллонным оборудованием. Данное техническое решение успешно отработано на семействах Vesta и Largus, а теперь ГБО впервые в практике LADA устанавливается на самую доступную модель, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

ГБО монтируется на седаны LADA Granta во всех комплектациях с кондиционером. LADA Granta CNG использует в качестве топлива как бензин, так и компримированный природный газ метан. Конструкция ГБО безопасна: предохранитель и скоростной клапан, встроенные в газовый баллон, исключают возможность его разрыва и неконтролируемый выход газа в случае повреждения топливного оборудования. Баллон рассчитан на 80 литров газа и расположен в багажнике, при этом объем багажного отделения составляет достаточные 340 л. Средний расход газа – 6,1 куб.м на 100 км. Полностью заправленный газом и бензином автомобиль способен проехать 1000 км без дозаправки. Доплата за модификацию CNG относительно бензиновой версии составит 45 тыс. рублей.

По итогам 2022 года LADA Granta стала самой продаваемой моделью АВТОВАЗа на российском рынке – ее реализация, согласно данным производителя, составила 95879 автомобилей (-14%).

Напомним, первой серийной LADA с метановой газобаллонной установкой стала LADA Vesta CNG, выведенная на рынок в июле 2017 года. Универсал LADA Largus CNG расширил гамму газомоторных LADA в апреле 2019-го. Мелкосерийным производством метановых автомобилей LADA занимается тольяттинская компания «АТС-Авто».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», государство будет субсидировать около половины расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на газ (метан). Новый порядок подразумевает повышение с 2022 года нормативов субсидирования в два раза – с действующих 24 до 48% общей стоимости работ. Как рассчитывают в правительстве РФ, принятое решение простимулирует перевод транспорта с бензина на метан и поддержит спрос на этот вид топлива со стороны бизнеса и граждан.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ