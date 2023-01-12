Производитель сидений Lear намерен продать активы в России

Руководство американской компании Lear, которая занимается производством сидений и электроники, приняло решение окончательно покинуть российский рынок. По словам президента и главного исполнительного директора Lear Рея Скотта, компания намерена продать все российские активы в первой половине 2023 года, однако он отметил, что значительно замедляют процесс некие юридические сложности. В России у компании есть завод по выпуску сидений, который находится в режиме простоя почти год, пишет портал Quto.ru.

Глава Lear пояснил, что до февраля 2022 года на российском предприятии работало 1000 человек, однако сегодня на работу выходит только 50 - 60 сотрудников, занятых на техническом обслуживании этой производственной площадки. Из-за простоя только в третьем квартале прошлого года компания понесла убытки в размере 19,9 млн долларов (1,37 млрд рублей).

Также Рей Скотт отметил, что из-за геополитической ситуации не надеется выручить за свои активы в России справедливую цену, так как за последний год они «значительно обесценились». Предполагаемый объем потерь глава компании пока не раскрывает.

Компания «Лир», учредителем которой является корпорация Lear, работает в России с 1998 года. Тогда же в Нижнем Новгороде был открыт завод по производству автомобильных сидений, обивки и других комплектующих. Основным клиентом завода являлся Горьковский автозавод. Завод «Лир» в Волоколамске Московской области начал работу в 2005 году, выпускал электронные жгуты. В 2009 году запущена промплощадка Lear в Калуге, где осуществлялась сборка комплектов автомобильных сидений для заводов «Фольксваген Груп Рус» и «ПСМА Рус», а также изготовление компонентов для сидений из пенополиуретана.

Фото: Lear