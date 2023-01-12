Российский авторынок в 2022 году занял шестое место в Европе

Автомобильный рынок России, который последние годы занимал четвертую строчку в европейском рейтинге, по итогам 2022-го впервые за много лет выпал из пятерки лидеров, пропустив вперед Италию и Испанию.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом году стала Германия, где было продано 4 млн 234 тыс. 299 машин (+1,1%). Второй результат показала Великобритания – 1 млн 925 тыс. 500 проданных автомобилей (-2%). Третье место среди крупнейших европейских авторынков заняла Франция с показателем 1 млн 684 тыс. 473 машины (-7,8%).

Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 1 млн 634 тыс. 996 автомобилей (-9,7%). Замыкает пятерку лидеров Испания, чей авторынок в прошлом году снизился на 5,4% и составил 909 323 машины. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), это худший результат с 2011 года, что обусловлено продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита комплектующих для их производства, которые усугубляются возникшими проблемами с логистикой из-за ситуации на Украине и политикой властей Китая в отношении коронавирусных ограничений.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна заняла шестую строчку европейского рейтинга. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем рынка легковых автомобилей в России по итогам 2022 года составил 626 281 единицу (-58,7%).

Более детально итоги рынка по 2022 году подведем уже сегодня – в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка». Начало – в 14-00 по московскому времени. Получить подробную информацию и зарегистрироваться – по ссылке: autostat.media/operativka.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ