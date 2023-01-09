В России начнется сборка электромобилей FAW Bestune NAT под маркой Alfarus

Компания «Альфа Тех» в сотрудничестве с китайским автоконцерном FAW Group планирует в третьем квартале 2023 года начать производство электромобилей под маркой Alfarus в городе Энгельс Саратовской области. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, добавив, что в 2023 году планируется выпустить до 2 тыс. электромобилей специально для такси и каршеринга.

Как пишет портал «Китайские автомобили», первой моделью, с которой в Энгельсе начнется выпуск электрокаров Alfarus, станет китайский компактвэн FAW Bestune NAT. Он создан специально для такси и каршеринга, а название NAT расшифровывается как Next Automatic Taxi. При небольших габаритах (длина 4450 мм) Bestune NAT обладает просторным салоном и внушительной колесной базой в 2850 мм. Задняя правая дверь сдвижная, левая – распашная. В Китае NAT предлагается с двумя вариантами электромоторов: на 136 л.с. и 163 л.с. Привод в любом случае передний. Есть несколько батарей на выбор, емкостью от 53 до 56 кВт-ч. В зависимости от конфигурации заявленный пробег на одном заряде колеблется от 401 до 425 км. Стоимость FAW Bestune NAT в Китае – от 147,8 тыс. до 164,8 тыс. юаней (от 1,46 млн до 1,63 млн рублей).

Напомним, 14 декабря 2022 года правительство Саратовской области и компания «Альфа Тех» подписали соглашение об организации сборки электромобилей, производстве аккумуляторных батарей и зарядных станций на площадке в Энгельсе. Партнером проекта выступает китайский автопроизводитель FAW. Инвестор предполагает создать до 270 рабочих мест. Планируемый объем инвестиций в первую очередь проекта составит около 5 млрд рублей. В последующие годы производство планируется поэтапно локализовать, чему должен способствовать опыт региона, где уже есть предприятия по производству аккумуляторов.

О том, какие электрокары уже доступны жителям нашей страны – читайте здесь.

Фото: пресс-служба правительства Саратовской области