Российский рынок новых автобусов в 2022 году снизился на 7%

Объем рынка новых автобусов в России по итогам 2022 года составил 12 898 единиц, что на 7,2% меньше, чем в 2021-м. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. При этом в декабре рынок сократился еще сильнее (-19,2% до 2 160 шт.).

Свыше 40% всех купленных в минувшем году новых автобусов пришлось на отечественную марку PAZ. В количественном выражении это составляет 5 456 экземпляров – на 29,4% ниже результата 2021 года. Далее в марочном рейтинге следуют три российских бренда и один китайский – NEFAZ (1 425 шт.; -14,3%), Yutong (1 194 шт.; рост в 3,3 раза), Volgabus (1 146 шт.; рост в 3 раза) и LIAZ (1 069 шт.; -42,1%). Отметим еще белорусский MAZ (1 065 шт.; рост в 2,2 раза), которому тоже удалось преодолеть порог в 1 тысячу единиц. Показатели других участников рынка меньше этого значения.

Среди моделей первые две позиции занимают представители Павловского автобусного завода. Лидер – PAZ 3205, который в 2022 году разошелся тиражом в 2 452 новых автобуса. На втором месте – PAZ 3204 (1 898 шт.). Замыкает ТОП-3 модель NEFAZ 5299 (1 425 шт.). Результаты остальных автобусов составляют менее 1 тысячи штук.

Более детально о рыночных итогах прошедшего года поговорим в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который пройдет уже, завтра, 12 января. Начало – в 14-00 по московскому времени. Подробности и регистрация – здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: ГК «Современные транспортные технологии»