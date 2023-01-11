Несмотря на резкое снижение поставок в Россию иностранных автомобилей, АВТОВАЗ предлагает повысить размер утильсбора, чтобы дополнительно защитить внутренний рынок от импорта. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, правительство уже не раз отклоняло эту идею, а сейчас она ограничит немногие существующие локальные проекты на базе китайских автомобилей, так как те не получат компенсации. Все это создает риск дальнейшего роста цен и дефицита машин.

Напомним, утильсбор выполняет роль барьера от импорта, но платится за все импортированные и произведенные в РФ автомобили. В 2021 году в бюджет поступило 513,8 млрд рублей с помощью утильсбора, из которых только 130,4 млрд рублей реально представляют собой доходы бюджета, так как были собраны от импорта. Автоконцерны, которые заключили специнвестконтракты (СПИК), могут претендовать на компенсацию утильсбора. С 2022 года возмещения полностью зависят от уровня локализации, а целевая планка в легковом сегменте – 2 тыс. баллов. Напомним, что СПИК заключались на условиях локализации, начиная от сварки и окраски, которые дают 900 баллов.

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Фото: АВТОСТАТ