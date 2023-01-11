В 2022 году россияне приобрели рекордное количество китайских автомобилей

По итогам 2022 года в России было куплено 121,8 тыс. новых легковых автомобилей китайских марок. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, этот показатель является рекордным за всю историю присутствия автопроизводителей из КНР на российском рынке.

По сравнению с 2021 годом объем покупок китайских машин вырос на 7%, причем они стали единственными, кто оказался «в плюсе». А учитывая тот факт, что весь рынок упал на 59%, доля «китайцев» за год выросла с 7,5% до 19,4%. При этом выше них находятся только российские и корейские бренды (29,4% и 19,5% соответственно), а европейские (18,3%) и японские (12,4%) уже отстают.

Второй год подряд самой популярной маркой из Поднебесной в нашей стране остается Chery. Так, в 2022-м россияне стали обладателями 39,3 тыс. новых автомобилей этого бренда – на 2% меньше, год назад. Второе место снова занял Haval (34,1 тыс. шт.; -7%), а на третьем, как и прежде, расположился Geely (26,7 тыс. шт.; +8%). Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что на эти три марки пришлось 82% всех купленных новых китайских легковых машин в минувшем году.