В 2022 году россияне приобрели рекордное количество китайских автомобилей

По итогам 2022 года в России было куплено 121,8 тыс. новых легковых автомобилей китайских марок. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, этот показатель является рекордным за всю историю присутствия автопроизводителей из КНР на российском рынке.
По сравнению с 2021 годом объем покупок китайских машин вырос на 7%, причем они стали единственными, кто оказался «в плюсе». А учитывая тот факт, что весь рынок упал на 59%, доля «китайцев» за год выросла с 7,5% до 19,4%. При этом выше них находятся только российские и корейские бренды (29,4% и 19,5% соответственно), а европейские (18,3%) и японские (12,4%) уже отстают.
Второй год подряд самой популярной маркой из Поднебесной в нашей стране остается Chery. Так, в 2022-м россияне стали обладателями 39,3 тыс. новых автомобилей этого бренда – на 2% меньше, год назад. Второе место снова занял Haval (34,1 тыс. шт.; -7%), а на третьем, как и прежде, расположился Geely (26,7 тыс. шт.; +8%). Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что на эти три марки пришлось 82% всех купленных новых китайских легковых машин в минувшем году.
На четвертой строчке рейтинга находится EXEED (12,1 тыс. шт.), который продемонстрировал наилучший рыночный рост (в 4,5 раза) среди всех «китайцев». Замкнул пятерку лидеров Changan (2550 шт.). Далее следуют JAC (1727 шт.; -3%), Great Wall (1476 шт.; +18%) и FAW (1405 шт.; -31%). Сразу на девятой позиции оказался бренд OMODA (1239 шт.), продажи автомобилей которого стартовали лишь в октябре. Результаты остальных китайских марок составили менее 500 единиц, а в ТОП-10 среди них попал еще GAC (487 шт.; -45%).
Более детально итоги рынка по 2022 году подведем уже завтра, 12 января – в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка». Начало – в 14-00 по московскому времени. Получить подробную информацию и зарегистрироваться – по ссылке: autostat.media/operativka.
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ