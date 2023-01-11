АВТОВАЗ продолжает выпускать некомплектные автомобили LADA

АВТОВАЗ в 2022 и 2023 гг. продолжает выпускать некомплектные автомобили LADA, дособирая их потом по мере поставки недостающих компонентов, признал президент компании Максим Соколов. Проблемы с комплектующими могут помешать автоконцерну выполнить заявленные планы на 2023 год по росту производства до более 400 тыс. машин, пишет газета «Ведомости».

По словам главы АВТОВАЗа, в 2022 году завод выпустил до 10 тыс. некомплектных автомобилей LADA, но в самом конце года их все же удалось доукомплектовать необходимыми деталями. За первые два производственных дня с конвейера АВТОВАЗа сошло еще некоторое количество некомплектных машин.

Напомним, в условиях разрыва логистических цепочек АВТОВАЗ совместно с российскими поставщиками смог заместить более 200 позиций компонентов и материалов, заблокированных к поставке. Производство автомобилей было приостановлено весной 2022 года, но уже в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. С конца августа 2022 года автосборочный комплекс АВТОВАЗа в Тольятти перешел на режим 6-дневной рабочей недели, в связи с чем на предприятие было принято более 1000 новых сотрудников. К концу 2022 года темп производства на двух линиях составил 24 тыс. автомобилей в месяц, что позволило удовлетворить спрос на российском авторынке.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ