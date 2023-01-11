В 2022 году в России было отозвано почти 500 тысяч автомобилей

Росстандарт в 2022 году согласовал 93 сервисных кампании в отношении транспортных средств, в рамках которых было отозвано в общей сложности 489808 автомобилей. Стоит отметить, что по итогам 2020 и 2021 годов количество поступивших на согласование отзывных программ составило 146 (647561 машина) и 111 (325945 автомобилей) соответственно, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Напомним, в 2022 году на портале «Госуслуг» был запущен проактивный сервис по информированию граждан об отзывных кампаниях автомобилей. Таким образом, больше не нужно самостоятельно искать информацию, чтобы проверить, находится ли машина в отзыве – оповещения будут автоматически получать все пользователи, у которых в подразделе «Транспорт» раздела «Документы» в личном кабинете введены и проверены в ГИБДД данные о своих автомобилях. В сообщении, которое поступит в личный кабинет на портале «Госуслуг», будет указана причина отзыва. Это могут быть дефекты в подушках безопасности, бракованные детали и др. Сообщение также будет содержать информацию, к кому обратиться за бесплатным ремонтом или консультацией. Как отмечается, новый сервис способствует повышению процента прохождения данных кампаний и оказывает положительное воздействие на безопасность дорожного движения.

Во сколько обходится содержание автомобиля – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОСТАТ