«Автотор» может начать выпуск бюджетного седана Kaiyi Xuandu

Калининградский завод «Автотор» с большой долей вероятности может начать выпуск бюджетного седана Kaiyi Xuandu. Эту модель компания случайно «засветила» в одном из своих новостных сообщений, однако официально информацию не подтверждают.

Как пишет «Российская газета», седан Kaiyi Xuandu с размерами 4666 х 1825 х 1483 мм и колесной базой 2700 мм оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с. (230 Нм), который используется, например, на Chery Tiggo 7 PRO и EXEED LX. Как и у этих машин, он сочетается с вариатором, имитирующим 9 ступеней, а также с механической коробкой передач. Спереди и сзади используется независимая подвеска.

В самой китайской компании, которая является прямым наследником бренда Cowin, созданного Chery, эту модель называют спортивной. Соответствующую роль подчеркивают красные тормозные суппорты, два больших выпуска выхлопной системы и спойлер на крышке багажника. В салоне имидж поддерживают спортивные кресла, красные декоративные акценты и прострочки и пластик с текстурой под карбон.

В оснащение Kaiyi Xuandu входят 6 подушек безопасности, подогрев сидений, голосовое управление опциями, система кругового обзора, датчики парковки. Перед водителем – монитор с диагональю 12,4 дюйма и современная приборная панель с цифровым экраном.

Как сообщал ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов, «Автотор» заключил соглашения с тремя китайскими компаниями и в декабре 2022 года возобновил сборку автомобилей. По его словам, у «Автотора» есть возможности выпустить до 100 тыс. автомобилей в 2023 году. Названия новых партнеров предприятия не раскрываются, однако источники в отрасли говорят, что среди них – китайский государственный автоконцерн BAIC, а также подразделения Chery.

Кроме того, в 2023 году «Автотор» планирует начать выпуск электромобилей и батарей для них. На новой производственной площадке завершается строительство 8 заводов, инвестиции в которые составят более 5,7 млрд рублей (100 млн евро).

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Фото: autohome.com.cn