АВТОВАЗ может наладить выпуск электромобиля «е-НЕВА» на бывшем заводе Nissan в Петербурге

АВТОВАЗ планирует начать производство нескольких моделей автомобилей LADA на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором полугодии 2023 года. Об этом сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, подчеркнув, что новая для завода площадка обладает высоким потенциалом, и компания готова рассматривать для нее дополнительные партнерские проекты, к примеру, по производству созданного в Санкт-Петербурге «Концерном ВКО «Алмаз – Антей» электромобиля «е-НЕВА».

Как говорил ранее М. Соколов, АВТОВАЗ планирует выпускать на бывшем заводе Nissan автомобили LADA дороже основной линейки, на старте будут производиться минимум три модели. Предполагается поэтапная постановка на производство различных моделей сегментов С и D, включая кроссоверы и седаны.

В настоящее время АВТОВАЗ ведет активные переговоры с несколькими потенциальными партнерами по производству. По словам главы АВТОВАЗа, переговоры находятся на финальной стадии, и, возможно, это будет даже не один китайский автопроизводитель. В 2023 году на бывшем заводе Nissan планируется выпустить до 10 тыс. машин. Напомним, решение о передаче предприятия под контроль АВТОВАЗа принято акционерами компании при поддержке Минпромторга РФ и властей Санкт-Петербурга.

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Фото: АВТОВАЗ