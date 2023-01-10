Рынок новых грузовиков в России растет второй месяц подряд

За декабрь 2022 года в России было куплено 10 509 новых грузовых автомобилей. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это на 2,5% больше, чем год назад. Таким образом, российский рынок грузовиков растет второй месяц подряд.

Почти треть (32,8%) всех грузовых машин, приобретенных в декабре, пришлось на отечественный бренд KAMAZ, что составляет 3 452 экземпляра – на 11,7% меньше результата декабря 2021-го. Далее в марочном рейтинге следуют сразу три производителя из КНР – Shacman/Shaanxi (1 441 шт.; рост в 6,3 раза), SITRAK (1 241 шт.) и FAW (844 шт.; рост в 6,9 раза). Замыкает ТОП-5 российский GAZ (618 шт.; -41,6%).

Модельный рейтинг в первый зимний месяц возглавил китайский SITRAK C7H (1 241 шт.), доля которого практически достигла 12%. Отечественный KAMAZ 65115 (952 шт.) поднялся на вторую позицию, а KAMAZ 43118 (889 шт.) опустился на третью. Кроме них, в первую пятерку вошли китайские FAW CA3310 и Shacman (Shaanxi) SX3258 (657 и 579 шт. соответственно).

По итогам же всего 2022 года объем российского рынка новых грузовиков составил 84,2 тыс. единиц, что на 15,6% меньше, чем в 2021-м. Более подробная информация об этом содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

Также о рыночных итогах прошедшего года поговорим в ходе прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который пройдет уже 12 января. Подробности и регистрация – здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: КАМАЗ