Правительство расширило проект по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей

Правительство выпустило распоряжение, согласно которому в 2023 году к пилотному проекту по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта присоединятся еще 28 регионов. Среди новых участников – Башкирия, Пермский край, Волгоградская, Костромская, Рязанская, Челябинская и Ярославская области. Всего в 2023 году в эксперименте примут участие 40 российских регионов, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Напомним, пилотный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта стартовал в 2022 году. В рамках его первого этапа уже реализуются проекты в Татарстане, Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, а также в Ленинградской, Московской, Нижегородской, Воронежской, Сахалинской, Липецкой, Ростовской и Тульской областях.

Создание инфраструктуры для электрического транспорта предусмотрено утвержденной правительством «дорожной картой» по развитию производства и использования электрического транспорта. Она предполагает, что к 2030 году доля выпускаемых электромобилей в общем объеме производства транспортных средств достигнет 10%. Кроме того, к этому времени в России будет запущено не менее 72 тыс. зарядных станций.

По мнению генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, проблема с зарядными станциями для электромобилей в стране по-прежнему остается актуальной. Многие из них работают на иностранном программном обеспечении. После ухода некоторых зарубежных компаний обслуживание электромобилей значительно усложнилось. Инфраструктура для зарядки электрокаров в России пока развита слабо. Централизованно станции расположены в городах-миллионниках.

В свою очередь, генеральный директор «АВТОТОР Холдинг» Александр Сорокин отмечает, что уровень развития зарядной инфраструктуры не столь критичен на данном этапе. Зарядная инфраструктура будет постепенно развиваться при соответствующей господдержке. Востребованы электромобили будут ровно настолько, насколько привлекательной будет цена этой продукции.

О том, какие электрокары уже доступны жителям нашей страны – читайте здесь.

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