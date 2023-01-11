Авторынок Литвы в 2022 году снизился на 17%

Согласно предварительным данным портала AutoTyrimai (со ссылкой на информацию госпредприятия «Регитра»), в декабре 2022 года в Литве было реализовано 1663 легковых и легких коммерческих автомобиля – на 15,6% меньше, чем год назад (1970 шт.). При этом литовский рынок новых легковых машин в последний месяц года упал на 17,7% до 1466 экземпляров, а легких коммерческих автомобилей – вырос на 4,2% до 197 единиц.

В марочном рейтинге на первой строчке осталась Тоyota с показателем 396 автомобилей. Лидеры, занимающие второе и третье места, оказались те же, что в октябре и ноябре: на второй позиции – Volkswagen (183 шт.), на третьей – Skoda (127 шт.). В премиальном сегменте лидирует бренд BMW, сумевший за месяц реализовать на литовском авторынке 68 автомобилей. В модельном рейтинге в тройку лидеров вошли: Toyota Corolla (152 шт.), Volkswagen T-Cross (79 шт.), Toyota Yaris Cross (59 шт.). В сегменте легких коммерческих автомобилей первенствовал Renault Master (31 шт.).

Жители страны приобрели в декабре 105 автомобилей на электротяге, что на 64,9% меньше, чем год назад. Самым популярным электромобилем на рынке новых машин в стране остался Nissan Leaf, приобретенный в количестве 21 единицы.

В целом же за январь – декабрь 2022 года в Литве было зарегистрировано 28 875 новых машин, что на 17,2% меньше, чем за 12 месяцев 2021 года (34 865 шт.).

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