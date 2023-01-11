«АВТОСТАТ Оперативка»: 12 января подведем итоги авторынка в 2022 году | АВТОСТАТ

«АВТОСТАТ Оперативка»: 12 января подведем итоги авторынка в 2022 году

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«АВТОСТАТ Оперативка»: 12 января подведем итоги авторынка в 2022 году

Автомобильный рынок России - 2022
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Очередной прямой эфир «АВТОСТАТ Оперативка» (оперативная информация по авторынку России: итоги декабря и 2022 года) состоится 12 января.

В рамках этой онлайн-встречи эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» планируют поделиться ключевыми цифрами, характеризующими состояние рынка в только что завершившемся году. В частности, будут рассмотрены рыночные итоги как по легковым, так и по коммерческим автомобилям. Также спикеры расскажут о ситуации в сфере автокредитования, импорта и поделятся прогнозами на 2023 год.

Мероприятие будет проходить в доступном для всех онлайн-формате. Отдельный блок «АВТОСТАТ Оперативки» будет посвящен ценам - анализу того, что было с ними в 2022 году и того, что происходит в настоящий момент. Конечно, мы вместе посмотрим, как далеко за прошедший год продвинулась «электрификация наших транспортных средств» и какие бренды отличились в данном сегменте рынка. И хотя понимание главных рыночных трендов не способно глобально повлиять на ситуацию, но, имея перед глазами полную картину из цифр и фактов, можно грамотно выстраивать свою стратегию и тактику поведения в автобизнесе на ближайшие месяцы.

Зарегистрироваться для участия в «АВТОСТАТ Оперативке» можно, пройдя по ссылке.

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

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