Около 50 тысяч автомобилей продано по льготным кредитам в 2022 году

Примерно 50 тыс. автомобилей реализовано по программе льготного автокредитования в 2022 году, льготного лизинга – около 20 тыс. машин. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Напомним, госпрограммы льготного автокредитования и лизинга были возобновлены в июле прошлого года и действовали до 20 декабря. А в наступившем году они вновь стали доступны уже с 1 января. В рамках программы льготного автокредитования субсидируемая из федерального бюджета скидка составляет до 20% от стоимости автомобиля, а для машин, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа, – 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России. По льготным автокредитам доступны все модели УАЗ, LADA, ГАЗ, китайский кроссовер Haval Jolion стоимостью до 2 млн рублей, а также все электромобили марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке, на которые действует повышенная скидка 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей.

Что касается программы льготного лизинга, базовая скидка по ней составляет 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тыс. рублей и распространяется на все легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили российского производства марок УАЗ, LADA, ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, а также электромобили Evolute.

Между тем, программы стимулирования спроса на отечественные автомобили могут получить дополнительное финансирование в течение года. Об этом агентству «РИА Новости» заявили в пресс-службе Минпромторга, напомнив, что в 2023 году на программу льготного автокредитования выделено 5,1 млрд рублей, льготного лизинга – 2 млрд рублей и на программу субсидирования газомоторной техники – 2,7 млрд рублей. В 2022 году на программы стимулирования спроса на российские автомобили в общей сложности было направлено 20,7 млрд рублей.

«Программы стимулирования спроса, в том числе программа льготного автокредитования, – это гибкий механизм, который реагирует на изменения автомобильного рынка. Минпромторг России отслеживает и анализирует ситуацию, складывающуюся на рынке, в частности, уровень спроса и доступности автомобилей. В зависимости от развития ситуации возможен выход на решение о дофинансировании программ стимулирования спроса в течение года», – заявили в министерстве.

Во сколько обходится содержание автомобиля – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».