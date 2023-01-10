Завод «Москвич» выпустил 2-тысячный автомобиль

Автозавод «Москвич», который 23 ноября 2022 года запустил серийное производство кроссоверов «Москвич 3» и его электрической версии, выпустил 2-тысячный автомобиль. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин. Один из выпушенных кроссоверов «Москвич 3» мэр подарил на новоселье 100-тысячному москвичу, переехавшему по программе реновации, сообщает агентство «Интерфакс».

Напомним, в конце декабря 2022 года автомобили «Москвич» поступили в розничную продажу. Компактный кроссовер «Москвич 3» стоит 1,97 млн рублей, электрокроссовер «Москвич 3е» – 3,5 млн рублей. На первом этапе автомобили будут продавать 11 дилерских центров в Москве, и в течение 2023 года по мере увеличения объемов производства дилерская сеть «Москвич» расширится на крупные российские города-миллионники.

Планируется, что в 2023 году по технологии крупноузловой сборки на заводе соберут не менее 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тысяч с электродвигателем, в 2024 году – не менее 100 тыс. машин, в том числе 20 тысяч с электродвигателем. При этом 50% этого объема будет произведено по технологии крупноузловой сборки, еще 50% – по технологии мелкоузловой сборки.

В рамках сотрудничества АЗ «Москвич» с технологическим партнером ПАО «КАМАЗ» была разработана Стратегия развития завода на срок до 6 лет. Так, на первом этапе, в 2023 – 2024 годах производство «Москвичей» будет идти по технологии крупноузловой сборки с постепенным повышением доли локализации. На втором этапе, с 2024 года, параллельно с крупноузловой сборкой начнется мелкоузловая сборка, а уровень локализации вырастет за счет привлечения более широкого пула локальных поставщиков с полностью российскими компонентами (кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы и т.д.). На третьем этапе на «Москвиче» начнется производство российского электрического автомобиля из основных российских компонентов на собственной универсальной платформе (электродвигатель, батареи, редуктор).

Какие автомобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: АВТОСТАТ